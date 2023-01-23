『AILE par ÉDIFICE ベルテッドコート サイズ38【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 02時 49分に出品され03月13日 02時 49分に終了予定です。即決価格は30,599円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 肩幅 ラグランのため計測不能

身幅 約52cm

着丈 約109cm

袖丈 約47cm(脇の下側から計測)



サイズが大きくてほとんど着てない美品になります。

キャメルが混紡されてて肉厚でとても暖かいと思います。



定価は10万くらいしてたような気がします。



【ブランドの魅力】

AILE par ÉDIFICEは、日本のファッションブランドで、洗練されたデザインと高品質な素材を使用しています。このコートは、スタイリッシュでありながら、実用性も兼ね備えています。



【デザインと機能性】

黒と白のツイード生地で仕立てられたこのロングコートは、シンプルでありながらも存在感があります。ベルト付きのデザインは、ウエストを引き締め、シルエットを美しく見せます。



【製造国の品質】

日本製であるため、細部にまでこだわった作りが特徴です。ウール混合素材は保温性が高く、寒い季節でも快適に着用できます。



- ブランド: AILE par ÉDIFICE

- 製造国: 日本

- 色: 黒と白のツイード

- スタイル: ロングコート

- デザイン: ベルト付き

- 袖のスタイル: 長袖

- 素材: ウール、キャメルの混紡



ご覧いただきありがとうございます。



#エディフィス #ベルテッドコート #ツィード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エディフィス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AILE

par

ÉDIFICE

ベルテッドコート

サイズ38