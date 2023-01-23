『kolor beacon ダッフルコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 58分に出品され03月26日 21時 58分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名：kolor beacon ダッフルコート



商品説明：薄手のコートです。表地はウール90の素材になります。



サイズ：2



カラー：グレー



実寸※平置き採寸です

着丈：91cm

身幅：56cm

肩幅：45cm

袖丈：68cm



状態：目立つ傷汚れ特にありません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カラー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ kolor

beacon

ダッフルコート