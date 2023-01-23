『ililil イルイルイル いるいる電脳学園～LJK～ セットアップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 07時 42分に出品され05月01日 07時 42分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イルイルイルのいるいる電脳学園～LJK～です！



カラーはブラックになります。

現在は完売品となっておりますので入手困難なアイテムとなっております。



めっちゃ可愛いデザインに一目惚れで購入しました。

1.2回着用しました。

目立つ大きな汚れなどはございませんが神経質な方や中古品にご理解いただけない方は御遠慮ください。

サブカル系お好きな方におすすめです



ちゅるんとしたオーロラが目を引くジャージセットアップ。

スカーフはオーロラオーガンジー生地を使用。

襟や袖にはオーロラのラインが施され、スカートは共通生地での裾ラインに加え、

一部プリーツ切り替えでインパクト抜群★

バックにはリフレクターパイピングテープを施し近未来感を演出しました♪

また、ハイウエスト仕様でスタイルアップ効果もうれしいポイント。

インナーパンツ付きで安心★



他にも同系統のアイテム多数出品しておりますのでまとめ買いもご検討いただけましたら幸いです。



TRAVAS TOKYO、REFLEM、レフレム、CIVARIZE、FUGA、JURY BLACKなどのブランドがお好きな方にもオススメです。



気になった方はお気軽にコメント下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イルイルイル

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ ililil

イルイルイル

いるいる電脳学園～LJK～

セットアップ