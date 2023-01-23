『BITTOKO ビットコ コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 27分に出品され03月26日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...グレー



着丈...ショート



定価17850円

新品未使用で長期保管しておりました。

なかなか着る機会がないので出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ビットコ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BITTOKO

ビットコ コート