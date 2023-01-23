『【イギリス製】美品ダッフルコート Gloverall【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 10時 43分に出品され03月11日 10時 43分に終了予定です。即決価格は19,839円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ショートスリムフィット ミドル丈



Gloverall short slim fit duffle

Navy

Size USA 10 (日本サイズ目安L)



胸囲102cm肩幅40cm着丈76cm 袖丈63cm

(素人の採寸になりますので多少の誤差はご了承ください)



Made in England



メルトン生地（ウール８０% ナイロン２０%）

トグル：水牛の角、革ひもループ



2016年に公式サイトで新品購入して数回程度の着用です。

クリーニング済み



着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グローバーオール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【イギリス製】美品ダッフルコート

Gloverall