『AXESQUIN HELIUM S/S SHIRTS【アクシーズクイン】【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 03時 37分に出品され03月05日 03時 37分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アクシーズクイン ヘリウム S/S シャツ



2022年購入した物です。タウンユースのみでの着用となっており破れ等の目立つダメージはありませんが、古着にご理解ある方のみご購入お願いします。



カラー：黒

サイズ：L

定価16,500円

小さく折りたたんで発送します。



小振りなショールカラーが特徴、サイドのハンドウォーマーポケットに収納可能なパッカブル高機能シャツ。

素材には速乾性、撥水性、そしてストレッチ性に優れた高機能素材PERTEX® EQUILIBRIUM を採用。

通常のナイロンの15 倍もの通気性を誇り、ダブルフェイスの裏地は肌への張り付きを防ぎます。



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カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ AXESQUIN

HELIUM

S/S

SHIRTS【アクシーズクイン】