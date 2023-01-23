『Patagonia パタゴニア S ダウン ダウンジャケット 青【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 16時 09分に出品され03月05日 16時 09分に終了予定です。即決価格は14,700円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用1〜2回、未使用に近い美品です。



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▼商品名

【美品】Patagonia パタゴニア S ダウン ダウンジャケット 青





▼商品説明

サイズ…S

カラー···ブルー



肩幅···48cm

身幅···54cm

袖丈···62cm

著丈···69cm





▼商品状態

ランク『S』

↓商品ランクの説明↓



N

新古・未使用品

S

数回使用程度の美品

A

多少の傷み・汚れがあるが程度良好の良品

B

傷み・汚れがある、一般的な使用感のあるお品

C

使用できるが、傷み・汚れが多く見受けられるお品

D

ジャンク品・使用不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Patagonia

パタゴニア

S

ダウン

ダウンジャケット

青