『ツモリチサト デニム アニマルリバーシブル ダウンジャケット サイズ2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 42分に出品され03月30日 07時 42分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ツモリチサト

アニマルダウンジャケットになります！

多少の使用感はありますがまだまだ活躍して頂けると思います！

お探し方は是非！



肩幅···60cm

身幅···54cm

袖丈···50cm

着丈···65cm



素材(表地)···綿78ポリエステル22

プリント部分 ポリエステル100

無地部分(後身頃.袖)ナイロン100

無地部分(ヨーク)ポリエステル66 綿34

中わた ダウン90 フェザー10 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ツモリチサト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ツモリチサト

デニム アニマルリバーシブル ダウンジャケット サイズ2