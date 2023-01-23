『クシタニ アメニタジャケット レディースMサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 37分に出品され03月07日 13時 37分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KUSHITANI KL-2355 アメニタジャケット（レディース）

2020年春夏モデルになります。



10回ほど着用しましたが、他のジャケットを着ることが多くなりましたので出品します。

首元と袖口に少し黒ずみがございます。着用すると分からない程度です。写真をご参考下さい。



自宅保管、素人検品となりますので、古着にご理解ない方は購入をお控えください。



定価：￥35,000+税



以下、クシタニ HPより引用。



アウトドアテイストのフードスタイルジャケット。軽量なつくりで生地には防風・防水・透湿性能をもたせました。杢調リップストップ素材を採用することで質感を高めカジュアルになりすぎず、ツーリングやバイクキャンプから普段使いまで幅広いシチュエーションに対応します。ジャケット内の暑くなりすぎた空気はベンチレーション機能で調整可能です。

●素材：〈表〉ナイロン74％,ポリエステル26％ （PUコーティング,生地初期耐水圧10,000mm,透湿性 3,000g/㎡/24h）、別布/ポリエステル100％ 〈裏〉ポリエステル100％（メッシュ)、フード裏/綿100％ ●仕様：〈肩、肘〉エアーCEプロテクター（脱着式） 〈背中〉ソフトパッド（脱着式）



※インナー、プロテクター付属しています。



メーカー···クシタニ



性別···レディース



タイプ···バイクジャケット 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>バイクウェア・装備 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クシタニ

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

バイクウェア・装備 タグ クシタニ



アメニタジャケット レディースMサイズ