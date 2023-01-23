『90-00s NIKE ACG ナイキ ロゴ 肉厚 ダウンジャケット ヌプシ 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 09時 56分に出品され04月01日 09時 56分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



●アイテム

vintage 90s 00s NIKE ACG ナイキ 刺繍ロゴ 肉厚 ダウンジャケット y2k archive ヌプシ 黒 ブラック



●サイズ

Lサイズ（相当）

肩幅49cm

身幅63cm

袖丈68cm

着丈69cm



※多少の誤差はご了承下さい

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●状態

多少使用感ありますが、全体的に綺麗で年代を考慮すると美品かと思います。まだまだたくさん着て頂けます。

※神経質な方はご遠慮下さい。



●カラー

ブラック



●素材

画像参照下さい





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキエィシージー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90-00s

NIKE

ACG

ナイキ

ロゴ

肉厚

ダウンジャケット

ヌプシ

黒