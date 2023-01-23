『UNDERCOVERISM 09AW JoyDivisionステンカラーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 29分に出品され03月09日 19時 29分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



■ブランド名：UNDERCOVERISM

■商品名：EarMuff期 09AW Joy Division ステンカラーコート D4301-2

■サイズ ：2

■状態：お気に入りでよく着ていたので使用感はありますが、まだまだ着ていただけるかと思います。写真も掲載していますが、特にセーターなどを着る季節はマジックテープ部分に毛玉や埃が付きやすいです。ご了承ください。





アンダーカバー09AW"EAR MUFF MANIAC"evolving confort" JONIOさん自身も大切にしてきたコレクション、07AWと2期に渡り展開したアンダーカバーの中でも最高傑作の名高いシーズン！

予約完売で店頭分がほぼ確保できなかった幻のJoy Divisionグラフィック入りのリバーシブル式ステンカラーコートです。



表地はやや張りのあるしっかりとしたコットン生地を採用、脇下から裾にカーブを描くステッチやハの字ポケットも確保、胸元のポケットはアシンメトリーデザインでフロントはriri社製のダブルスライダーとベルクロの2パターンを施し袖にもベルクロテープを付けた仕様です。



アルバム"Unknown Pleasures"オフィシャルライセンスを取得した

グラフィックを裏地にプリント、コレクションルックでもJONIOさんがスタイリングした様にコートを裏返しにして着用可能でグラフィックと

抜群のシルエットを合わせ持った最高峰のアイテムです。

また、タグも特別仕様のGRACEタグ、恐らく所有されている方も少ないはずで、リバーシブル仕様として発売されたのはこの1型のみです。



とても希少性の高い商品です。

探されていた方、デザインの気に入った方は、この機会に是非どうぞ！





※あくまで中古品ですので、ご理解いただいた上でご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。

※プロフィール欄もご一読くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNDERCOVERISM



09AW

JoyDivisionステンカラーコート