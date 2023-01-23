『バーバリーロンドン ノバチェック ダウンジャケット ベージュ Ｌ【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 05時 38分に出品され04月26日 05時 38分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRY LONDON

裏ノバチェックダウンジャケット BBP86-336-42

SIZE：L

ベージュ



フード取り外し可能

裾はドローコードで調節可能



特に目立った傷や汚れはありません



中古品となりますので、ご理解の上でご購入下さい。



カラー···ベージュ

素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリーロンドン ノバチェック ダウンジャケット ベージュ Ｌ