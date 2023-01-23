『FreshService PERTEX QUANTUM AIR PACKABLE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 53分に出品され03月12日 22時 53分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FreshService PERTEX QUANTUM AIR PACKABLE



購入後、3.4回の着用

※値下げ不可。



フレッシュサービスのスタンドカラーブルゾン。生地は適度な防風性を発揮しつつ、優れた通気性能で衣服内気候を快適に保つPERTEX_OUANTUM AIRを採用。とても柔らかく軽量で、豊かなストレッチ性も特徴です。腰ポケット内側に本体をまるごと収納出来るパッカブル仕様で、日常使いからアウトドアシーンまでマルチに活躍する一着です。



カラー：ブラック

サイズ：L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FreshService

PERTEX

QUANTUM

AIR

PACKABLE