『Stadler Form 加湿器 Ben ホワイト 超音波式【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 02時 49分に出品され04月12日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品状態】

本体に傷等少なく、使用感の少ない状態です。動作確認済み。状態につきましては写真にてご確認ください。



【付属品】

外箱・本体・電源ケーブル・クリーニングブラシ・取扱説明書



【商品説明】

Stadler Form 加湿器 Ben ブラック 超音波式 アロマ LEDライト加湿器 ベン 2193 スタドラフォーム



本体カラーはホワイトです。



これ1台で、加湿＋香り＋LEDライトの癒しの演出の3機能搭載！

新感覚のアロマ加湿器、Ben(ベン)。

焚き火を連想させるような演出は、21個のLED ライトとミストで再現。

冬に恋しくなる暖かい暖炉のそばにいるような、温かみのあるロマンチックな雰囲気を演出します。

加湿、香り、LEDライトの癒しの演出 ― ３in１の機能が搭載されており五感を楽しませてくれます。



タンク容量は2.5L、最大約3 日間稼働可能。

加湿をしっかりと行いながら香り、LED ライトとミストで神秘的な演出をしてくれます。



北欧スイスで生まれた新感覚アロマ加湿器Ben(ベン) で北欧のライフスタイルをご体感ください。



【特徴】

■加湿方式は超音波式。

超音波振動で水を粒子にして放出します。

加湿能力が高い、電気代が安い、動作音が静かなのが特徴です。

■ファンはDC モーターを使用。静音、省エネ設計。

■噴霧量は無段階調節のシンプル操作

■エッセンシャルオイルを直接垂らし、香りを楽しめます。

■LEDライトは調節可能（減光、OFF）

■タンクが空になると自動で電源オフ。

■水は操作中に補充可能。







あくまでも中古品になりますので状態など感じ方に個人差が有る事も考慮して頂き御判断頂きます様よろしくお願い致します。写真に写っている物が全てになりますので、ご確認の程、よろしくお願いします。



【配送について】

発送はらくらくメルカリ便を予定しております。

リサイクルの観点から、梱包材は再利用したダンボールを使用しております。

実際の製品と違うダンボールで届きますが、中身の商品に影響はございませんので

ご理解、ご了承をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スタドラフォーム