『こて様専用PORTER BARON ポーター バロン ショルダーバック キャメル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 15時 46分に出品され03月09日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚫︎アイテム

PORTER BARON ポーター バロン ショルダーバックとなります。



歴史が最も古いシリーズで肉厚で柔らかな革を使ったバックは今でも多くのファンで愛され続けられています。



機能性に優れたデイユースに最適な横型ショルダーバックで多数の便利なポケットが装備されているので、小物類の収納などとても便利です。





お財布やスマホは勿論のこと、切符入れ、三連キーフォルダー、ペンフォルダー、オープンポケット、取り外し式のポーチなどまさに全てが揃った理想的なバッグです。 A４サイズの書類も収納可能です。



一点限りのとてもいいお薦めの商品ですので、この機会にぜひ、お買い求めください。早い者勝ちです。



⚫︎商品名

PORTER BARON SHOULDER BAG

型番：206-02585



⚫︎サイズ

＜バック本体＞

横 32.0cm

縦 24.0cm

マチ 12.0cm



＜ショルダーストラップ＞

長さ 約103cm〜11.5cm

幅 2.3cm〜5.0cm （５段階調整可）

個人採寸のため多少の誤差はご理解ください。



⚫︎素材・カラー

牛ステア（クローム鞣し グローブ調 ツヤ消し仕上げ）

色：キャメル



⚫︎商品の状態

目立った傷や汚れもないですが、最後の写真に小さな黒ずみがあります。その他一定の使用感がありますので、お写真でご確認お願い致します。



＜参考＞

•定価：57,200円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ こて様専用PORTER

BARON

ポーター

バロン

ショルダーバック

キャメル