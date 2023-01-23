『60s US ARMY アメリカ軍 ファイヤーマン コート ジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 57分に出品され03月11日 20時 57分に終了予定です。即決価格は20,298円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お探しの方も多いアメリカ軍のファイヤーマンコートです。



ミルスペックから60年代の物になります。



ライナーはありません。



あくまで古着の為、汚れこそあるものの、破れ等はありませんし、内側コーティングもすごく綺麗です。



型崩れ等も無く、状態は良好と言えるのではないでしょうか。



あまり出てこないと思いますので、この機会にいかがでしょうか？





素材



Color

オリーブ



size表記

40



平置き実寸

着丈 約97cm

肩幅 約52cm

身幅 約61cm

袖丈 約58cm







状態

ランク：B

備考：



【N】新品、未使用

【S】使用感があまりなく、汚れダメージがない

【A】使用感はあるが汚れやダメージがあまりない

【B】使用感があり、汚れやダメージが多少ある

【C】使用感があり、部分に汚れダメージが目立つ

【D】使用感があり、全体に汚れダメージが目立つ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 60s

US

ARMY

アメリカ軍 ファイヤーマン コート ジャケット