『ボールジィ プレミアムウールリバーノーカラー コート ベルト ロングコート 36【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 18時 18分に出品され03月27日 18時 18分に終了予定です。即決価格は10,046円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

Ballsey ボールジィ プレミアムウールリバーノーカラー コート ベルト ロングコート ブラウン

【特徴】

リバーコート ノーカラー ベルト



【色】

ブラウン



※素人撮影のため写真の撮り方で見える色が少し異なる場合がありますがご了承下さい。



【状態】

・中古品【AB】

※評価基準はプロフィールの紹介文に書いてあるので参考にしてください。



目立つ汚れやキズはなく綺麗な一品ですのでこの先も長く使っていただけます！





【素材】

写真にタグを載せてますのでご確認ください。



【サイズ】



・表記サイズ36

・着丈114

・袖丈53

・肩幅43

・身幅51

(cm)



※素人採寸になります。



平置き時の寸法です。





【付属品】

※その他付属品はございません。





【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



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【発送】

発送の都合上、発送方法を変更する場合がございますがご了承ください。

配送事故は対応できません。



コンパクトにたたんで発送しますので、

折りジワが発生する可能性がありますので、

あらかじめご了承下さい。



※注意事項はプロフィールに記載してあるので必ずお読みください。



評価後の補償や返金はできませんので何かあれば評価前にお願いします。



X8341260 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ボールジィ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ボールジィ プレミアムウールリバーノーカラー コート ベルト ロングコート 36