『白州12年 旧ラベル シングルモルトウィスキー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 17分に出品され03月06日 23時 17分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···白州

種類···ジャパニーズウイスキー

モデル···12年

700ml



旧ラベルの白州になります。

外箱は保管上の痛みがありますが、ボトル、中身には未開封になります。

自宅保管になりますので、細かい点が気になる方のご購入はお控え下さい。

また、ノークレームノーリターンにご理解いただける方の購入を宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用