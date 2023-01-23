『【新品】DW89 ULTRA2 4GBROM 64GB GPS WIFI SIM【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 14時 05分に出品され03月10日 14時 05分に終了予定です。即決価格は10,101円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



DW89 ULTRA 4G スマートウォッチ



★GPS機能搭載

★WIFI対応

★スマホからデザリング対応

★4GB ROM

★64GBストレージ

★心拍数測定

★スマートアイランド

★SNSやYouTube、googleMap視聴可能

★お気に入りのアプリを全てGooglePlayでダウンロード

★カメラ機能でバーコードを認識して各種のケータイpay払い対応

★NanoSIM対応。単体で発信やネットワーク可能

★通常のアンドロイドケータイと同じような感覚でお使い頂けます



★新品です。動作確認して発送します。



★並行輸入のため、箱のキズや凹凸がある場合はご容赦お願い致します。



【付属品】

●スマートウォッチ本体

(ブラック)×1

●ブラックシリコンバンド×2

●充電ケーブル×1

●取扱説明書×1



【商品詳細】

オペレーティングシステム: android8.1

Cpu: 8541e

メモリ: 64GB 4GB ROM

Wifi: 2.4ghz;

Bluetooth: bt4. 1

ロケーション: gps/bd/glonass;

ディスプレイ: 1.96 "tft (320** 386);

防水: IP67

4gネットワーク

リアカメラ:200wピクセル

バッテリー容量:800mah

機能: GPS、心拍数モニタリング、マルチスポーツモード、天気、ステップ、ダイヤルマーケット、アプリケーションマーケ ット、音楽、トーチ、時計、ダイヤル設定、メニュー、SMS、電話、連絡先、ファイル管理、計算機、オーディオレコード、カレンダー、電子メール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

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ULTRA2

4GBROM

64GB

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