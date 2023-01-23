『稼働美品★HERMES エルメス ロケ 付属品完全完備 エマイユ 七宝焼き 時計【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 51分に出品され03月30日 09時 51分に終了予定です。即決価格は22,700円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMESエルメス バングル

付属品完備 箱 保証書



エルメスのロケ エナメル時計になります。

これからのクリスマス、ウィンターシーズンに最高の演出ができます。



時計としてもバングルとしても双方にお使いいただけるユニークな仕様となっています。エナメルによる上品な馬車のデザインが施されています。



文字盤の両脇の部分を上下にスライドして着脱する仕様です。



内箱、外箱まで完璧な状態で揃っております。



電池交換済みで可動確認。



時計本体使用による小傷や自宅保管のためケースなどはスレやシミが多少ございますので予めご了承くださいませ。大方綺麗な状態です。



ギャランティー保証期間は切れておりますがそのままお付けさせていただきます。



「ロケ」は、フランス語で「掛け金」という意味合いがございます。



スライド式で開閉するバングルは、掛け金をイメージされているそうです。



また、1番特徴的ともいえるバングル部分のエマイユ加工です。



エマイユとは...



英語では「エナメル」、フランス語では「エマイユ」と呼ばれますが



日本語では「七宝」と言い、日本でなじみ深い七宝焼が使用されています。



現在は廃盤となり、貴重なお品物となりました。



HERMESエルメス

素材:ゴールドメッキ エナメル

時計:クォーツ式

(電池交換済み)可動確認済み

重さ:71.1g 幅:19.7mm

ブレスレット内周:約17cm

付属品:専用ケース、ギャランティー、説明書



詳細:



エルメス ロケ LOQUET L01.201 腕時計 エマイユ 七宝焼き バングル ウォッチ レディース Qz クォーツ 動作品 金 ゴールド HERMES 4262k2 赤



【サイズ・採寸】（単位：約 cm）

□ケース：幅（リューズ込）・・・2

□ケース：縦・・・3

□ベルト幅・・・2

□ムーブメント・・・クォーツ（電池）



【特徴】

□ブランド名・・・HERMES

□色 ・・・金 ゴールド 赤

□素材：ケース・・・GP

□素材：ベルト・・・七宝焼き・GP

□スタイル・・・馬車

□付属品・・・箱 (ダメージ：なし )

□その他・・・型番：L01.201



#エルメスバングル

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#エルメス時計バングル

#エルメス時計七宝焼 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 稼働美品★HERMES

エルメス

ロケ

付属品完全完備

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