『マムート ニルバーナ 30L １回のみ使用 検索 スキー スノーボード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 09分に出品され03月29日 16時 09分に終了予定です。即決価格は12,337円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マムート ニルバーナ 30L １回のみ使用



今年の７月に新品購入後，国内の旅行で１回使用しました．

肩ベルトとグレーのところに，うっすらと汚れがあります．



ご購入を検討される方は，トラブル防止のため，

自己紹介をご一読下さい．





スノーボード スキー バックカントリー

サイズ...30〜45L 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>リュック・バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マムート

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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リュック・バッグ タグ マムート ニルバーナ 30L １回のみ使用 検索 スキー スノーボード