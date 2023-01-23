『[希少] BALENCIAGA 19AW ブラウン カーコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 15時 02分に出品され03月15日 15時 02分に終了予定です。即決価格は126,000円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 季節感···秋、冬

カラー···ブラウン

柄・デザイン···チェック

素材···ウール



2020年1月にBALENCIAGAのオンラインショップで注文しました。正規品です。



定価45万円程だったと思います。

1度のみの使用、ほぼ新品同様でとても綺麗な状態です。



使用する機会がなくなってしまったので出品いたしました。



・size 44 ・color ブラウン

・生地 ウール／厚め

・内ポケット 1つ（左）



サイズは44で1番小さい日本人むけのサイズです。

小さいのはなかなか出回りません。

オーバーサイズのものなので、着た感じはメンズM〜L程度です。

春先も羽織れるコートです。



付属のハンガーとガーメント、ボタンを同梱いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [希少]

BALENCIAGA

19AW

ブラウン

カーコート