『災害用携帯トイレ 簡易トイレ 凝固剤 50回分 非常用トイレ 防災グッズ 10箱【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 12分に出品され03月28日 00時 12分に終了予定です。即決価格は11,990円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|キッチン・日用品・その他>>>防災関連グッズ>>>避難生活用品
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 10529
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簡易トイレ 凝固剤 50回分x4箱 200回分 非常用 防災グッズ 携帯トイレ
¥ 8268
防災グッズ
¥ 14900
落札価格11990円
158 入札履歴
終了
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