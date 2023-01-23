『WOOLRICH ウールリッチ NEW ARCTIC PARKA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 55分に出品され03月26日 07時 55分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウールリッチのニューアークティックパーカ。

アラスカンブラウン



2年前に購入しました。

ダウンを何着かで着回してたので、使用頻度は高くないです。

別ブランドのダウンを購入しましたので出品します。



ファー無しのタイプとなっております。

フード部分には針金が入っており、フードの立ちが

ファー付きモデルより良いので、前を開けたまま

着ても格好良いのが特徴です。

ブラック、ネイビーなど人と被りたくない人におすすめです。

色落ちしたデニムにブーツなど合わせてもらうとすごくカッコいいです。



あくまでも中古品であることを

ご理解のうえ購入お願いします。

気になることありましたら購入前にコメントください。

※ペット飼ってません

※タバコ吸いません



定価：96800円



▪️ブランド▪️

ウールリッチ

woolrich



▪️型番▪️

WOOU0391



▪️サイズ表記▪️

Mサイズ

やや大きめな作りで、

178cm65Kgの普段Lサイズの私がちょうどよく

着用しておりました。

スーツの上から着用可能です。



▪️サイズ実寸（cm）▪️



・着丈 82cm

・身幅 59cm

・肩幅 45cm

・袖丈 66cm



1970年代アラスカの天然ガスパイプラインを引く際のワークウェアとして誕生したアークティックパーカをアップデートした定番モデル「ニューアークティックパーカ」のファーなしモデル。コンパクトなフィットにやや短めの着丈。ジャケットの上から着用してもストレスが少ない前振りの袖付けなど工夫されたパターンを採用。通称60/40クロスにテフロン加工を施し、より撥水性を強化していますファブリックを使用することで、高い機能性とモダンな表情を兼ね備えています。



・モルドバ製

・60/40クロス使用

・撥水仕様

・テフロン加工

・表側にそれぞれ２つのハンドウォーマーポケット、フラップ付きパッチポケット

・内側に2つの内ポケット

・ウエストにドローコード

・ダブルジップ仕様





ウールリッチ ピレネックス カナダグース

ノースフェイス ダントン タトラス 西川ダウン

ダウンジャケット ファー無しダウンジャケット

スーツに合うダウン アークティックパーカ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WOOLRICH



ウールリッチ

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