『超希少 ドルチェアンドガッバーナ ウルフボンバージャケット エコファ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 00時 03分に出品され05月09日 00時 03分に終了予定です。即決価格は97,500円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリア ドルチェ＆ガッバーナ

超激レア ウルフボンバージャケット ダウン フーディ

定価４０、５０万以上はするかと

極上の品 一点物につき早い者勝ちです

値段に見合ったクオリティである事は保証しますよ^^



エコファー

イタリアを代表する高級ブランド「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce＆Gabbana）」は2022年２月、毛皮ファッションへの終止符を宣言。2022年以降のすべてのコレクションにおいて、毛皮を使用しないことを発表



今となっては手に入れる事がほぼ不可能な希少品

同じ品を着ている方が居たらそれはもう運命です



愛着があり手放そうか迷っている為

削除する場合があります

一目惚れされた方はお早めに。



一切の妥協なし 文句なしのクオリティです

正規品 ハイエンドモデル 黒タグ

このレベルの偽物は作れないと思います



毛並みは長め

カラーも黒、白、灰色、茶と美しいグラデーション

体を動かす度表情が変化します

鏡がある度 その美しさに見惚れてしまうでしょう^^



そして何とってもフードがウルフのお顔に

毛並みも他と違います 作りもしっかりしており

妥協は一切ありません

表情も愛らしい♪

被るとウルフになりきれます(笑)

このウルフちゃんを愛せない方は購入をお控えください！

子供達もオオカミちゃんオオカミちゃんと可愛張ってくれました。



取り外し？ できませんよ？

全体で愛してあげてください



サイズ４８ ＬーＸＬといった感じでしょうか

１７５cm ６０kg 中に厚着しても余裕あり

袖丈 ８５ ラグラン仕様

着丈 ７０

身幅 ６０



ポケット

表 左右に１つ

内側胸ポケット 左右に１つ

メインファスナーにドルチェアンドガッバーナの刻印

大きめの物が使われており見栄えがいいです

機能面でも申し分無し



重量はありますが着てみると意外と感じません

身幅も大きめですがダボッと感はあまり感じず

腕もラグラン仕様で動きやすい

内側キルティング形状のナイロンで防風効果

袖、裾は風の侵入を防ぐ仕様

そして非常に暖かくシャツ１枚で十分です

オーバー着るのもいいですね^^



素敵なご縁がありますように

すり替え防止の為返品不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 超希少

ドルチェアンドガッバーナ

ウルフボンバージャケット

エコファ