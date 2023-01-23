『美品⭐️モンクレール グルノーブル ダウン ジャケット ブルゾン アウター ロゴ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 10時 38分に出品され04月02日 10時 38分に終了予定です。即決価格は69,950円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】





モンクレール モンクレー グルノーブル

MONCLER GRENOBLE 2023



ナイロン ダウン ジャケット ブルゾン アウター

nylon down jacket blouson outer





【状態】





一度着用の美品になります。

目立った汚れ、ダメージ、破れ等なく良い状態です。



＊大手ブランド品買取店より購入の鑑定済み正規品です。



【商品説明】



MONCLER GRENOBLE ダウンジャケット MAZOD。オーソドックスなフード付きのショートダウンジャケットです。防風機能と撥水機能を持ったボディは、マットな雰囲気のある自然な光沢感。袖口にはハーフグローブ状の袖となっています。ウエスト内側は冷たい風の侵入を防ぐレイヤード仕様。マウンテンアクティビティーを満喫するためにデザインされています。テクニカルナイロン素材、ハイパフォーマンスなメンブレンを合わせたダブルレイヤーが特徴です。ウエスト周りはストレートカットに、程良くゆとりのあるレギュラーサイズ仕上げ。耐水ジッパー、袖口にはエラスティックなジャージ素材のリストゲーターを、フードは顔をしっかりと覆えるようにするなど、過酷な天候の中でさえも快適に過ごせる抜群の保温性を誇ります。



●付属品は写真に写っている物が全てになります。



●写真にてご判断が出来る方のみ、ご検討・ご購入をお願い致します。



●色彩に関しまして、ご使用のパソコンの環境等により多少の相違が有りますので予めご理解お願い致します。また商品説明・出品タイトルと画像に相違が有りましたら画像を優先して下さい。



【カラー】



白 ホワイト White

黒 ブラック black



【サイズ】



5



XXXL 3XL



着丈 約 77cm



肩幅 約 55cm



身幅 約 65cm



袖丈 約 69cm







【送料】





送料無料 送料込にて発送致します！



よろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 3XL(4L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品⭐️モンクレール グルノーブル ダウン ジャケット ブルゾン アウター ロゴ