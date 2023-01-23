『【大特価‼️】ミズノプロ 硬式用 投手 グローブ 赤【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 11時 55分に出品され03月05日 11時 55分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ずっと前に7万円でご購入しました。硬式用の投手グローブです。

野球が出来なくなったので、泣く泣くお譲りいたします。



投手用の型がついています



写真の状態がまんまなので、お気に召さなければご購入をお控えください。



値下げ不可









【ブランドの信頼性】

Mizunoは、野球用具の中でも特に信頼されているブランドです。高品質な素材と優れたデザインが特徴で、プロ選手からアマチュアまで幅広く使用されています。



【耐久性と快適性】

このグローブはレザー製で、耐久性が高く、長期間使用することができます。また、内側にはフリース素材が使われており、快適なフィット感を提供します。



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#投手用 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミズノプロ