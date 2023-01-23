『バイクドライブレコーダー Carplay&Android Auto対応 バイク用【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 23時 45分に出品され03月18日 23時 45分に終了予定です。即決価格は10,940円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【バイクドライブレコーダー&Bluetooth音声制御】

CarPlayやAndroid Autoを無線接続できるためスマホの機能をディスプレイ上で表示し、音楽の再生やナビゲーションの操作、通話などがスマホに触れることなく簡単に行えます。スマホがBluetoothイヤホン/インカムと接続されている場合、Carplayの音声をイヤホン/インカムから出せるため、運転中にハンズフリーで音楽やナビゲーションの指示、電話の受け答えを手軽に聞くことができます。



【大画面&1080PフルHD前後カメラ搭載&同時表示&三つ録画機能】

5インチの液晶タッチパネルには大画面で鮮やかな発色し、前後カメラともに1080PフルHD解像度のカメラを搭載し、バイクライダーのために設計されました。前後カメラ同時録画可能のため前後の状況を同時に記録し、運転中の安心感を向上させます。



1常時録画：エンジンのON/OFFに連動して録画しております。2.ループ録画（1/3/5分）：録画中にSDカードの容量がいっぱいになった場合に、古い映像から自動的に上書きされる。3.衝撃録画・Gセンサー ：録画中、衝撃を感知すると録画ファイルが自動ロックされるので上書きされません。



【耐久性・IP65防塵防水性能＆GPS機能付き】

タッチパネル本体はIP65で完全防水構造です。雨の日などの悪天候でもご心配ずに思い切りドライブを楽しみましょう。バイクの走行速度や事故の位置を把握できるGPS機能が搭載されます。



【スマホ連携＆WiFi機能】

スマートフォンとBluetooth接続する事で、電話帳の登録番号や通話履歴も自動で同期。運転中にお仕事の電話や、家族や友人に電話をする際も音声アシスタントを利用すればスマートフォンを触ることなく発信可能です。スマホなどの機器とバイク用ドライブレコーダーの無線LAN接続ができる機種です。バイク用ドラレコはスマホと連動しているとスマホで実際の画面を見ながら最適なカメラの位置を探すことができます。









ehtr 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>バイクウェア・装備 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

バイクウェア・装備 タグ バイクドライブレコーダー

Carplay&Android

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