『70s ロッキーマウンテンフェザーベッド GORE-TEX マウンテンパーカー【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 01時 43分に出品され03月19日 01時 43分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロッキーマウンテンのゴアテックスジャケットです！



80年代くらいだと思います。

最近のショップとのコラボものではありません。

ゴアテックスは雨は通さないですが湿気は通すので中は蒸れずに快適に過ごせます。

裾にも紐が通してあるので風を遮断できます。

古着にしては綺麗に着ていたので袖や裾の汚れなどはほとんどありません。

年代の割には綺麗な方だと思います。サイズは40



肩幅52

身幅56

着丈76



素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。



ロンハーマン

70s

ビンテージ



＊自宅にある物での簡易包装になります。

※出品前によく検品していますが、素人ですのでダメージ等、見落としている場合がございます。神経質な方や、完璧な商品をお求めの方の購入はご遠慮ください。



返品 返金 交換 クレーム無しでお願いします。



気になる点や質問がございましたら、必ず購入前にコメントをお願いします。

✅即購入OK。早い者勝ちです。



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✅値段交渉承ります。







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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

ロッキーマウンテンフェザーベッド

GORE-TEX

マウンテンパーカー