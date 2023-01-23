『激レア 初期ロゴ bitch skateboards ダウン ヴィンテージ 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 05分に出品され03月29日 07時 05分に終了予定です。即決価格は14,050円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

素材(詰め物)···ダウン



ビッチスケートボードの初期ロゴのダウンです。

かなりレア商品だと思います。



形はノースフェイスのヌプシに似てます！



使用感はあるものの目立つキズ汚れ等ありませんが縫い目の隙間からダウン抜けがあります。

中古品である事をご了承の上、ご検討下さい。





・表記 M／M



・肩幅 約53cm

・着丈 約62cm

・身幅 約60cm

・袖丈 約56cm



素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。





カラー···ブラック

柄・デザイン···刺繍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 激レア 初期ロゴ bitch

skateboards

ダウン ヴィンテージ 黒