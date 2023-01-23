『CANADA GOOSE カナダグース シャトーパーカ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 04分に出品され03月17日 02時 04分に終了予定です。即決価格は21,120円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANADA GOOSE CHATEAU PARKA FF



4年前にヨーロッパ旅行の為購入、その後こちら九州では着る機会が少なく手放す事にしました。

女性が着てましたがファンデの移りなどありません。脇から袖の縫い目に少し白化が見られます。



気になる点がございましたら追加画像など遠慮なくお申し付けください。



・希少サイズ 2XS フュージョンフィット

・国内正規品 サザビーリーグ



▪️型番 3426MA

▪️カラー ブラック

▪️素材 表地:ポリエステル84%、綿16% 裏地:ナイロン100% リブ部分:アクリル98%、ポリエステル1%、ポリウレタン1% 中わた:ダウン80%、フェザー20% 毛皮部分:コヨーテ

▪️サイズ 2XS (平置き:着丈70身幅53肩幅43袖丈60cm)

▪️生産国 カナダ

▪️定価 247,500円(今期)



モデル···CHATEAU PARKA



肩幅···43cm

身幅···53cm

袖丈···60cm

着丈···70cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XXS以下 ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CANADA

GOOSE

カナダグース

シャトーパーカ

ブラック