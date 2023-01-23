『A10 THE NORTH FACE バルトロライトジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 07時 51分に出品され03月10日 07時 51分に終了予定です。即決価格は17,595円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE

バルトロライトジャケット

nd91710



6枚目 襟元、フード回りに薄汚れ

7枚目 両袖口内側に薄汚れ

8枚目 右袖口にリペア補修、右前腕スレ

9枚目 左袖周辺に薄汚れ

ありますが、他は目立つ汚れ等ありません。

ややダウン抜けあります。





・着丈 66

・身幅 53

・袖丈 65



古着になります。ご理解いただける方のみご購入下さい。



24999A10M

345325 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ A10

THE

NORTH

FACE バルトロライトジャケット