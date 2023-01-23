『キャサリンハムネット ピーコート ステンカラー カシミヤ混 ブラック L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 48分に出品され03月18日 11時 48分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド … KATHARINE HAMNET LONDON

●サイズ：タグ表記 Lサイズ

肩幅 …47cm

身幅 …52cm

着丈 …84cm

袖丈 …64cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●デザイン : ピーコート、ステンカラー、

●カラー : ブラック、黒

●素材：

表地 ウール90%、カシミヤ10%

裏地 ポリエステル54%、レーヨン46%

●状態：

目立つ汚れなしの美品ですが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅クローゼットにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。





カラー···ブラック



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キャサリンハムネットロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ キャサリンハムネット

ピーコート

ステンカラー

カシミヤ混

ブラック

L