『Old COACH♡未使用品 USA 製 2way ビジネス ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 13時 00分に出品され04月28日 13時 00分に終了予定です。即決価格は10,834円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 UsedShopをご覧いただきありがとうございます。

⏩️必ずプロフィールご覧の上購入下さい⏪️



■匿名配送■当店全てクリーニング済み

■フォロー割、まとめ買い割㈲、コメントへ連絡下さい

■無言での即購入やお取引も大歓迎



♢注意事項♢

①発送から現地到着まで最短一週間を要します

→お急ぎな方は、ご購入をお控えください



②フォロー割、まとめ買い割をご使用の際は

必ずフォロー後にコメントにて一言下さい

→確認できなかった場合割引不可



③購入された後にフォロー割等は適用されませんので

お間違いのない様にお願いいたします



■購入元

日本流通自主管理協会加盟店JDS auction

質屋・古物市場・ストア商品鑑定済正規品です。



■ブランド名

↪️コーチ



■商品状態

↪️未使用品になります。

保管中に一般的なレザー擦れがあります。

タグ付き、カード付き。



上質なカーフレザーを使用したとても高級感のある

オールド コーチのブリーフケースでございます。

少しすれ・キズ、中に押し跡がございますが

他は大きな傷みもなくきれいな状態です。

A4サイズが入ります。

中のポケットにはファスナーが付いていますので

貴重品の収納に便利です。

フラップタイプなので安全面もしっかりしています。

ストラップを付ければ斜めがけでき

両手が自由に使えて持ち歩きやすく便利です。

無駄なデザインを削ぎ落としたシンプルな見た目で

ビジネスシーンでも活躍致します。



■仕様

↪️開閉ターンロック, フラップ

[内ポケット]:

オープンポケット 1

ファスナーポケット 1

[外ポケット]:

オープンポケット 1



■カラー

↪️ブラウン



■サイズ ※マネキンサイズ→レディースの9号

※採寸方法は平置きでの採寸誤差はご了承ください

サイズ 約 縦28cm 横37cm底 マチ8cm



■付属品

カード



■商品はUSED品です

新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。



■正規品の商品を卸してます

万が一正規品でない場合返品返金にご対応させて

いただきますので取引メッセージにてご連絡下さい

→※評価前の商品に限ります



#UsedShopの商品ブランド一覧

ペット用ハンドメイド首輪も出品中♪



#ユニセックス#男女兼用#カーフレザー#本革

#オールドコーチ#コーチビジネスバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Old

COACH♡未使用品 USA

製 2way

ビジネス ショルダーバッグ