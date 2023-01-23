『タック様 BEAMS別注 モンゴメリー ムーアブルックダッフル 36【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 18分に出品され03月29日 23時 18分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEAMS別注 モンゴメリー ダッフルコート



貴重なムーアブルックの

デッドストック生地で

ビームスが限定復刻生産したレアアイテム。



水牛トグル、レザーストラップ

一体型のチンストラップ



状態は良好です。

前のオーナーが2014年購入後、

年数回着クリーニング保管。

私が昨年こちらで購入し、2回着用後

クリーニング済み。

良品ですが古着にご理解ある方に

ご購入ください。



詳細は商品説明を参照ください。



カラー:緑

サイズ:36



肩幅:49センチ 身幅:53センチ

袖丈:62センチ 着丈:101センチ



【ビームスの商品説明より】￼￼

MONTGOMERY 2014 F/W は 「MOOR BROOK」 社の ウールヘリンボーンを使用しており、BEAMSだけのエクスクルーシブになります。



英国MOOR BROOK社 ウールヘリンボーン

1980年代、「MONTGOMER」「GLOVERALL」 「エルメス」「OLD ENGLAND」 「グレンフェル」等 に生地を供給し、 ダッフルコートの名作を影で支えた、英国の高級生地メーカー。



MOOR BOOK社のヘリンボーンウールの特徴は、「本 パイル織り」と呼ばれる生地で、特殊な織り機で三重 織りをし、起毛機の針で少しづつ横糸を切りながら、ヘリンボーンの畝 (綾目)の凹凸を作製します。その後、縮絨機で目を詰まらせるという行程を15~20 回繰り返して作成されます。 とでも美しい仕上がりに なりますが、すごく手間がかかり、熟練の職人でないと出来ない織物になります。

通常の「パイル織物」 は横糸を特殊なナイフでカット して作製するので、ヘリンボーンの畝 (綾目)の凹凸 が奇麗に出ません。

MOOR BROOK社が1990年代に倒産してしまい、当 時、定番だった 「本パイル織のヘリンボーンウール」 を供給出来る英国生地メーカーが無くなってしまいました。

今回は、工場に残っていた当時のデッドストックを BEAMSだけに提供していただきました。ラベル等も当時の物を使用しております。

1980年代に名作を影で支えた 「MOOR BROOK社ウ ールヘリンボーン」でダッフルコートが作れるのは、これが最後だと思われます。



#ビームス

#ムーアブルック

#ジョシュアエリス

#INVERTERE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンゴメリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タック様 BEAMS別注

モンゴメリー

ムーアブルックダッフル

36