『wirrow 23aw Wool Cashmere Chester Coat【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 21時 05分に出品され03月24日 21時 05分に終了予定です。即決価格は39,000円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウィロウのウールカシミヤチェスターコートです。カラーはブラック、サイズは1〜3展開の2です。(ユニセックスブランドで1はウィメンズサイズとなります。)



23awの商品で、昨年購入し3,4回着用、着用のたびにブラシでケアしてシーズン終了後はクリーニングの上自宅保管していました。使用感などは見られず状態は良い方かと思います。



今期でブランド終了が発表されたwirrow、今期はチェスターコート型の提案はありませんので、お探しの方は是非。



着丈約117cm

肩幅約54cm

身幅約60cm

袖丈約58cm

多少の誤差はご了承下さい。

よろしくお願いいたします。



カラー···ブラック

素材···ウール、カシミヤ

元値···11,5000



上質なウール・カシミヤを使用し高密に織り上げ、しなやかさと反発感を併せ持ったショートビーバー。ふんわりとやわらかな生地は空気を含み暖かいのが特徴です。



comoli コモリ

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maatee & sons マーティーアンドサンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

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