『（期間限定販売）NESTA BRAND モッズコート XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 11時 04分に出品され04月08日 11時 04分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

こちらの商品はNESTA BRANDのモッズコートです！

ファーが取り外し可能で、サイズ感はオーバーサイズですが、丈はあまり長めでもなく、短めでもないちょうど良い感じの丈感です！

今の季節にぴったりで、暖かくて、着心地抜群のモッズコートとなっております！



購入してから4〜5回着用しました！

定価価格 約25000円で購入しました！

サイズ XL

素材 表地 ナイロン 100%

裏地 ポリエステル 100%

中綿 ポリエステル 100%

リブ部分 ポリエステル 97%

ポリウレタン 3%

ファー部分 ラクーン 100%

※後ろの大きな刺繍の部分に少しシミが付いておりますので、ご理解いただいた上で購入お願い致します！（9枚目の写真参照）



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#帽子付き#XL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ネスタブランド カラー: グレイ系/グリーン系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ （期間限定販売）NESTA

BRAND

モッズコート XL