『Hermès ブリッド・ドゥ・ガラ カレ90【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 15時 43分に出品され03月18日 15時 43分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《ブリッド・ドゥ・ガラ》

カレ 90

シルクツイル

絹 100%

ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）



カレ ドゥ トゥジュールは、エルメスの文化遺産であるカレを象徴的かつ唯一無二の色調で再現したもの。この上なく現代的で、羨望の的であるこれらのアイテムが、オリジナルデッサンに秘められた永遠の美を解き明かします。永劫不変の気品を携えます。



フランス製

デザイナー ユーゴ・グリッカー

サイズ：88.5×88.5 cm | このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。

多少の使用感などはございます。

その分相場より安くさせていただいておりますので中古品であることをご理解の上ご購入くださいませ。

汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Hermès

ブリッド・ドゥ・ガラ カレ90