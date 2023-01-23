『HERMES エルメス ツイリー 新品未使用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 10分に出品され03月10日 16時 10分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何年か前にハワイワイキキHERMES にて購入いたしました。





自宅保管になりますので神経質な方のご購入は、お控え下さいませ。

高額商品になりますのですり替え防止の為、返品はできません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES

エルメス ツイリー 新品未使用