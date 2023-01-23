『HERMES エルメス ツイリー 《千と一のウサギ》 2本【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 16時 14分に出品され03月25日 16時 14分に終了予定です。即決価格は23,760円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES エルメス ツイリー 《千と一のウサギ》 2本



国内エルメスブティックで購入しました。

日本人デザイナー 川原信介さんがデザインしたツイリーです。上品ななライトグレーに可愛らしい動物と月、お花が描かれてます。



光など撮影環境によって写真は実物と多少異なりますが3、4枚目をご参考くださいませ。



♦︎カラー Gris Perle / Rose / Jaune

♦︎ 寸法 5 x 86 cm

♦︎付属品 箱、リボン、タグ、ショッパー





※ ご購入前にプロフィールを必ずご確認くださいませ。



#HERMES

#エルメス

#ツイリー

#2023秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES

エルメス ツイリー

《千と一のウサギ》 2本