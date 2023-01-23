『SOEJU ウールリバーローブコート ソージュ M【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 16時 15分に出品され04月12日 16時 15分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソージュSOEJU ウールリバーローブコート



昨年の秋冬のモデルです。4〜5回着用後クリーニングに出して保管しておりました。ウールリバーですが案外暖かく、今冬であればこのコートだけで過ごせそうです。

実物写真載せました。

ウールリバーの特性上少し毛羽だったところがございますのでご理解のうえご購入ください。



色はグレージュという感じでアイボリー、ベージュともとれるとても上品な色です。



痩せてサイズが合わなくなったので出品します。



折りたたんで、発送いたします。



カラー···ベージュ

サイズ…M

定価…38500円

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ウール87% ナイロン13%



カラー···グレー



着丈···ロング



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ソージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SOEJU

ウールリバーローブコート

ソージュ

M