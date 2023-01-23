『軟式グローブ 外野手用グラブ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 39分に出品され03月20日 17時 39分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

老舗メーカー耐久性のある高品質レザーで作られており、長時間の使用にも耐えられます。



【快適なフィット感】

湯もみ型付け済みで手にしっかりとフィットするデザインで、プレイ中の快適さを提供します。



- ブランド: 久保田スラッガー

- 色: 黒

- 素材: レザー

- スタイル: 軟式グローブ 外野手用グローブ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: クボタスラッガー