『マディソンブルー カシミヤ ウールトレンチコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 11時 04分に出品され04月23日 11時 04分に終了予定です。即決価格は26,832円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◉紙タグ付き未使用品



マディソンブルー/WOOL TRENCH COAT/ウールトレンチコート/PRICE¥215000/RED(トマトレッド)/最高クラス品/滝沢眞規子さん着用品



表地 ウール85% カシミヤ15%

袖裏 キュプラ100%



ウールトレンチはいくつかありますが、こちらはカシミヤ混の最高クラス品です。(説明文やモデル着用画像をカシミヤのものを使い、実際はカシミヤ無しのトレンチを出品している方がいらっしゃいますので、お気をつけ下さい)



着丈120

身幅53~54

肩幅・袖丈 ラグランのため計測不可

全てcm

若干の誤差ご了承ください

00(XS)ですが、かなりゆったりしているのでSで出品しています。普段Mの方でも。寸法ご確認ください。逆に02サイズですと本当に大きすぎます。



リバー仕立ての繊細な素材を贅沢に使った大人のウールトレンチコート。

縫製は手縫いによる仕上げ。﻿

外に向かって傾斜をつけることにより美しさが際立った袖。﻿

別注色のバックルは透明感を持たせ、さらにエレガントな印象に。﻿

細部まで拘り抜いた逸品です。﻿

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襟を立てた時のバランス、絶妙なウエスト位置、グッと深く入ったバックスリットなど。大人のエレガントを最大に表現した後ろ姿も魅力のひとつ。寒い日は襟を閉じて、ストールいらず。



◉自宅保管品になります。折り畳みます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: マディソンブルー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マディソンブルー カシミヤ ウールトレンチコート