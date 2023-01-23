『最新】キャノンTS3530インクジェットプリンター ホワイト インク付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 04時 30分に出品され03月06日 04時 30分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コスパ最高の大人気商品です。



インクが付属しているため、ご購入後すぐにご使用いただけます。



2022年12月入荷。

昨年の3月に発売されたばかりの最新モデルです。

大人気のホワイトカラーです。



新品で入荷した製品の為、1年間メーカー保証期間があります。





実物の商品画像は１０枚目の写真です。





【 キヤノン Canon プリンター A4 インクジェット 複合機 】



◆スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」

スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。 年賀状



◆文字がくっきり「4色ハイブリッドインク」

顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。



■ 仕 様 ■

プリント解像度：4800×1200dpi

インク色数：4色

印刷サイズ：A4

給紙方式：後トレイ

給紙可能枚数：普通紙（60枚）、郵便はがき（20枚）

スキャナー機能：○(最大A4)

レーベルプリント：×



対応OS

Windows：Windows11/10/8.1/7（SP1以上） ※1

Mac：Mac OS 10.12.6～※2

外寸法（約）：幅435×奥行327×高さ145mm（カセット収納時 トレイ類・突起部を含まず）

重量（約）：4.0kg

Wi-Fi：○

有線LAN：×

インターフェース：USB、無線LAN（IEEE 802.11n／IEEE802.11g／IEEE802.11b、Hi-Speed USB）



付属品：セットアップ用インクタンク（BC-366／BC-365)





※電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。



※1：Windows 8には非対応です



EPSON SHARP

#CANON #キャノン #プリンター #複合機 #コピー機 #スマホ #インク #WiFi #テレワーク #EPSON

#年賀状

カラー···ホワイト

種類···プリンタ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>プリンター・複合機 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キヤノン