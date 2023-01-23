『ユニクロ ホワイトマウンテニアリング ウルトラライトダウン ブラック Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 13時 16分に出品され03月14日 13時 16分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【メーカー・商品名】

ユニクロ UNIQLO

ホワイトマウンテニアリング

ウルトラライトダウンオーバーサイズジャケット

ブラック

Lサイズ



※こちらのお品物にはパッカブル用の袋は付いておりませんのであらかじめご了承ください。



【状態】

数回程度着用しました。

そのため、使用感も少なく、また、痛み等もありません。

クローゼットにてハンガーにかけ保管をしておりました。



【喫煙・ペットの有無】

共にありません。



【発送】

24時間以内に、速やかに発送いたします。



【梱包】

小さくたたみ、ネコポス、または、宅急便コンパクトの箱に梱包いたします。



【その他】

以下の方はご購入をお控えください。

・コンビニ/ATM払いの方

・取引履歴が0の方

・低評価がついている方

・メッセージにご返信いただけない方

・配達完了より24時間以内に受取評価不可の方

・個人売買に抵抗のある方

・デリケートな方



※こちらのお品物にはパッカブル用の袋は付いておりませんのであらかじめご了承ください。



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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ

ホワイトマウンテニアリング

ウルトラライトダウン

ブラック

Lサイズ