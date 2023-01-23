『GRENFELL グレンフェル トレンチコート サイズ34【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 22時 19分に出品され03月05日 22時 19分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「GRENFELL(グレンフェル)」のトレンチコートになります。

サイズは希少な「34」で、友達に頼んで譲ってもらったお品ですが、別のトレンチばかりを着て、こちらは使用する機会が少ないので出品させていただきました。



こちらは英国で100年以上続く歴史と伝統に基づいた確かなものづくりで人気を博す「GRENFELL(グレンフェル)」の人気定番モデルです。

トレンチコートといえば軍事目的で作られたものが主流でしたが、グレンフェルは一線を画し、数多くの冒険家や飛行士達の間で愛され続けてきた一枚です。 伝統的な要素を保ちつつ、細身の美しいフィッティングとシルエットを持っています。

生地には最高級のエジプト綿を熟練の職人の技によって極めて緻密な織りに仕上げられた高密度コットンギャバジンである「グレンフェル・クロス」を使用しており、十分な撥水力と防風性、防塵性を兼備しています。

エベレスト登頂、太平洋横断等の過酷な冒険下に耐えて、多くの人々の命を守ってきたこのクロスを使用したコートは、「信頼性」において他の追随を許さない一着です。

また、伝統とファッション性が融合した「GRENFELL(グレンフェル)」ブランドは、1958 年にエリザベス女王より 「ロイヤルワラント（英国王室御用達指定証）」 を授与されています。

最近ではロンハーマンを筆頭としたセレクトショップでの別注や取扱いもあることから、人気が更に急上昇しております。

20万円近いお品ですが、大事にしてくださる方にお譲りしたいと思います。

ご検討よろしくお願いします。



サイズ：34(着丈95cm,身幅45cm,ゆき丈(襟中心～肩に沿って袖先まで) 75cm, 脇下から袖先まで38cm)

カラー：BROWN

生産国表示：MADE IN ENGLAND

素材：表地・裏地ともに綿100%／袖裏地 レーヨン100%

コンディション

お写真の通り、友達がお色の染め変えを考えていたようで、譲り受けた時から玉虫のように生地がまだらやシミのようになっております。私は気にせず着ていたのですが、好き嫌いが別れる部分ですので、よく検討してご入札・購入ください。



出品にあたりチェックはしていますが、見落としがあった場合はお許しください。

小さなことでも結構ですので、ご不明な点は事前に質問をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: グレンフェル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GRENFELL

グレンフェル

トレンチコート

サイズ34