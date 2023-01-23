『美品 アローズ リバー ダブルフェイス ノーカラー ロングコート ネイビー 36【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 29分に出品され03月31日 19時 29分に終了予定です。即決価格は31,740円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2023年１０月に路面店にて購入し、数回着用しただけですので、キレイな状態です。



サイズ 36

着丈 肩幅身幅 そで丈重量(g)

110 56 58 48 1070



素材

ウール100％

日本製

定価121000円

濃紺



ミニマルなデザインが上品さを増すリバー仕立てのロングコート



■デザイン

すっきりとしたIラインシルエットのベルテッドコート。

軽く、きれいなシルエットのリバー縫製仕立てが上品な印象です。

ドロップショルダーにややゆとりのある身頃と脇ぐりで、インナーに厚手のニットも着用可能なサイズ感。

脇の縫い目に合わせたポケットがシンプルさを際立たせています。



■素材

国内産ファインウールを使用したパイルカットのリバー素材です。

きめが細かく滑らかな表面感と、美しいシルエットを表現するコシのある素材で、ユナイテッドアローズオリジナル生地を使用しています。



■コーディネート

ミニマルなデザインのロング丈は、ボトムやインナーを選ばず、何にでも合わせやすい万能な一着です。



===========================

裏地：なし

透け感：なし

伸縮：なし

光沢感：なし

ケア方法：ドライクリーニング

============================



アルアバイル、ベイクルーズ、アンタイトル、イエナ、スローブイエナ、アーバンリサーチ、バンヤードストーム、ミラオーウェン、シップス、スピック&スパン、ノーブル、トゥモローランド、アプワイザーリシェ、ビームス、ジャーナルスタンダード、ナノユニバース、ビューティ＆ユースユース、ユナイテッドアローズ、プラージュ、ドゥロワー、ドレステリア、アングリッド、ドゥーズィエムクラス、バーニーズニューヨーク、エストネーション、エンフォルド、セオリー、ウィムガゼット、ボールジー、デプレ、マカフィー、アパルトモン、ロペ、ティアラ、ノーリーズ、トータリテ、ガリャルダガランテ、タトラス、デュベティカ、ヘルノ、モンクレール、ピレネックス、ウールリッチ

お好きな方



カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

アローズ

リバー

ダブルフェイス

ノーカラー

ロングコート

ネイビー

36