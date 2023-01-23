『美品 スミス ヘルメットスコウト Scout Lサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 15時 20分に出品され03月04日 15時 20分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一昨年購入し、１度だけゲレンデで使用しましたがその後しまっておりました！

画像でも分かるように美品でまだまだつかえます！



即購入、値下げ交渉歓迎中です！

何か有ればコメント下さい〜

画像の追加も遠慮なくいってくださいね



【Brand】

ベーパーレーター＆ポレックスレンズなどレンズの曇りを極限まで防ぐ世界最高峰の技術と品質のスノーゴーグルを生み出している"SMITH"。常にライディングに集中できるためのゴーグル作りを考え、創業から50年以上たった今でもそれを具現化しようとするモノづくりがスミスの中では継承されている。



【Details】

高耐久＆軽量設計。ハードシェル・ブリムデザインの新たなスタイル。Fitと耐久性はGageをそのままに、軽量化したスカウトはゴーグルとのフィット感を向上し、ヘルメットがゴーグルを押し下げることがなく、激しいトリック時にも常に快適な使用感を達成。8個のベントを装備したSMITH独自のエアーフロー・クライメートコントロールシステムはゴーグルの曇りをシャットアウト。夏の自転車、スケートパーク用としての規格も取得したオールシーズンで使用可能なヘルメット。



【スペック】

アジアンフィット

高衝撃耐久性のボムシェル構造

エアフロー・クライメート・コントロール・システム

8個のベンチレーションホール装備

自転車の安全規格も備え1年中オールラウンドに使用可能

MIPS搭載

自動調整ライフスタイル・フィットシステム搭載

取外し可能イヤーパット

AirEvac ベンチレーションシステム



サイズ目安

S:55 - 59cm

M:59 - 63cm

L:63 - 67cm



重量:Mサイズ 約450g



smith

MIPS

scout

スカウト

スコウト

scout

バートン

格子柄

チェック

BURTON

スノーボードウェア

ジャケット

メンズ

Burton Dunmore Jacket 130671 001 od



ザ ノースフェイス

THE NORTH FACE

MOUNTAIN PANT

マウンテンパンツ

GORE-TEX

ゴアテックス

SUMMIT SERIES

サミット シリーズ

バートン



バートン

サロモン

head

flux

k2

スミス

ヘッド

head 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スミス