『【美品・人気シルエット】Plage ハミルトンテーラードコート 36 S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 39分に出品され03月06日 06時 39分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド名■



Plage

プラージュ





■アイテム説明■



大人気のハミルトンテーラードコート

上質なハミルトンウールを使用しており、

カシミヤに近い肌触りとなっています。

シンプルなコートでどんなシーンにも

合わせていただくことができます。





■状態■



状態評価10点中7.5点！



背面に若干使用感が見受けられますが、

それ以外に目立った傷や汚れは見受けられません。

まだまだ綺麗にお使いいただけます。





※USED品のため目立たない

傷や汚れがある場合がございます

ご理解いただける方のみご購入お願いいたします

返品希望の方は受取評価前にご相談ください









■サイズ表記■



36

S相当









■カラー■



ベージュ

(グレージュのようなお色味です。)







■素材■



毛100%







■実寸 ※平置き採寸、誤差はご了承ください



着丈113cm

肩幅53cm 身幅56cm 袖丈49cm





※皆様にお安く提供できるよう、

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カラー...ベージュ

着丈...ロング

柄・デザイン...無地

季節感...冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: プラージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品・人気シルエット】Plage

ハミルトンテーラードコート

36

S