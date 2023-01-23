『PSA10 2020 BBM 佐々木朗希 ルーキーエディション RC #33【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 43分に出品され03月31日 04時 43分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■佐々木朗希 RC 千葉ロッテマリーンズ

2020 BBM ルーキーエディション #33

PSA GEM MT10



■自身でPSA日本支社に鑑定に出しました。届いてから直ぐに精密作業手袋を着用し専用スリープに保管しましたのでケースには指紋も付いていません。

画像はPSA鑑定時の報告の写真になります。

この所海外のバイヤーからの買い付けが増加しております。



■追跡可能 保証有りのゆうパケットにて発送致します。



佐々木朗希ルーキーカード

佐々木朗希RC

佐々木朗希カード 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>スポーツカード 商品の状態: 新品、未使用